Mardin gündem: Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti - Haberler

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Mardin gündem: Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti

Mardin gündem: Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti

Mardin haberi: Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulundu.

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Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulundu.

Tatlıdede beraberinde AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ile 1. Cadde'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşa en güzel hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Tatlıdede bunun için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Tatlıdede, "Bugün vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelip sorunlarını ve taleplerini dinledik. İnşallah en kısa zamanda sorunları çözüme kavuşturacağız. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Faruk Kılıç AK Parti Artuklu Güncel Haberler

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