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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Trafo Patladı: Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Trafo Patladı: Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafo merkezinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın hastalar üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde patlama sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Nur Mahallesi'ndeki Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jeneratörün devreye girmesiyle hastanede herhangi bir aksama yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'HASTALARIN TEDAVİSİNDE AKSAMA OLMADI'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezindeki patlama sonrasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yangının hastaların tedavisinde aksamaya neden olmadığını söyledi. Yangının hastanenin 300 yataklı ek binasını besleyen trafo odasında çıktığını belirten Yavuz, "Binaya enerji saat 11.50'de kısmi olarak özellikli birimlerimize öncelik tanınarak verilmiştir. Bu sürede yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarımızın tedavisinde bir aksama olmamıştır. 9 adet Acil Yardım Ambulansı, 2 UMKE timi ile toplam 33 personelimiz olay anında hastaneye ulaşmıştır. Yoğun bakımda yatan 6 hastamızın olası risklere karşı, ilimizdeki farklı hastanelere stabil bir şekilde sevkleri sağlanmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde hizmet aksamadan devam etmektedir. Olay anında ve sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Olayın ilk anından itibaren sayın valimiz, bakanlık yetkililerimiz, ilgili tüm kurumlar bilgilendirilmiş olup her türlü desteği sağlamışlardır. Yaşanan yangın nedeniyle hasar tespit ve yangının meydana gelme sebebi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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