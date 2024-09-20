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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Trafo Patladı, Yangın Çıktı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Trafo Patladı, Yangın Çıktı
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki trafo merkezinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Hastanede elektrik aksaması yaşanmazken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde patlama sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Nur Mahallesi'ndeki Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jeneratörün devreye girmesiyle hastanede herhangi bir aksama yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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