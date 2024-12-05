Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanını aldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde inceleme yapıldığını aktardı.

Değerlendirme sonucunda hastanenin "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandığını ifade eden Yavuz, tüm anne adaylarının güvenli ve kaliteli bir doğum hizmeti alma hakkının olduğunu kaydetti.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak her zaman bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Yavuz, "Anne Dostu Hastane unvanı, bizim için önemli bir başlangıçtır. Daha iyisini yapacağımıza olan inancımızla, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.