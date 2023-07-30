Mardin-Diyarbakır karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonun hafriyat tırına arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Mardin- Diyarbakır karayolunda bir kamyonun hafriyat tırına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolu Aksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden eve taşımacılık yapan S.G.'nin (35) idaresindeki 34 FK 2465 plakalı kamyon, önünde seyir halinde olan M.M.Ç. (43) idaresindeki 47 KG 276 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü S.G. bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybederken, M.K. ve A.K. yaralandı. Kamyon sürücüsünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kısa süreliğine dururken, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN