Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından fidan dikimi yapıldı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Merkez Artuklu ilçesinde "Yeşil Kuşak" ağaçlandırma sahasında " Cumhuriyet'imizin 100. yılında adalet ormanlarımızı büyütüyoruz" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Güncel