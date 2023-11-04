Mardin'den tıra yüklenen uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

Mardin'den tıra yükledikleri uyuşturucuyu getiren iki şahıs, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Mardin'den tır ile uyuşturucu getirecekleri tespit edilen iki şahıs, Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde ekiplerce durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler iki şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan birinin Mardin'de cinayet olayına ilişkin yakalama karar bulunduğu buna binaen de Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS yolu ile görülen davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi. - SAKARYA