Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'den deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

Güncel Haberler

Mardin'den deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den 9 tır yardım malzemesi afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den 9 tır yardım malzemesi afet bölgesine gönderildi.

Mardin Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına Mardin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) de destek verdi.

Buradaki fabrikaların ürettiği giyim ve gıda malzemeleri yüklenen 9 tır, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa depolama alanlarına gönderildi.

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yaptığı açıklamada, bütün ülke ve millet olarak büyük acı yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi yasa boğan depremde zarar gören vatandaşlara yardım toplamak amacıyla müteşebbis heyetinden oluşturdukları kriz masasının kısa sürede gıda, giyim ve ihtiyaç malzemeleri topladığını belirten Duyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi yasa boğan ve 10 ilimizde etkili olan deprem içimiz yaktı. Bizlerde bu süreçte elimizden geldiğince bugün un, makarna, ekmek, bulgur, mont, bebek bezi, su, meyve suyu, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini içeren ilk 9 tır yardım malzemelerini gönderdik. Her gün elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Valiliği Kahramanmaraş Mardin OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title