Mardin'den Çanakkale'ye 25 kilo uyuşturucu kargosuna 3 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'den Çanakkale'ye 25 kilo uyuşturucu kargosuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'den Çanakkale'ye 25 kilo uyuşturucu kargosuna 3 tutuklama

ÇANAKKALE'ye Mardin'den kargoyla gönderildiği tespit edilen 19 kilogram esrar ile 6 kilogram skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi.

ÇANAKKALE'ye Mardin'den kargoyla gönderildiği tespit edilen 19 kilogram esrar ile 6 kilogram skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışmada; F.Y., M.H., S.S. ve O.H. takibe alındı. Mardin'den Çanakkale'ye aynı gönderici ve alıcı ismiyle yollanan kargodaki 19 kilogram esrar ve 6 kilogram skunk, şüpheliler tarafından teslim alındı. Şüpheliler, kargoyu araca yüklendikten uzaklaşmak isterken takipteki narkotik polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda ise 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 paket eldiven, 1 bıçak, 11 paket streç film bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., M.H., S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; O.H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title