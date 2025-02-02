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Mardin'deki Yangınlar: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'deki Yangınlar: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.

Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.

Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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