Mardin'deki Yangınlar: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.
Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.