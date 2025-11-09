Haberler

Mardin'deki Yangında Hayatını Kaybeden Çocuk Sayısı 3'e Yükseldi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki B.Ç., hastanede hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitiren çocuk sayısı 3'e çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bir çocuk daha Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binada 10 Ekim'de çıkan yangında dumandan etkilenen ve ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Ç. (3) de yaşam mücadelesini kaybetti.

Mardin'de 10 Ekim'de çıkan yangında yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5 yaşındaki Bekir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlk müdahalesinin ardından Diyarbakır'a sevk edilen M.E. de 12 Ekim'de özel bir hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
