Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 21 kişi anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl art arda meydana gelen 2 trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i polis 21 kişi anıldı.

Derik ilçesinde geçen yıl 2 tırın karıştığı, art arda meydana gelen kazalarda yaşamını yitirenler için Üçyol mevkisinde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, kazalarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının önüne gül bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden avukat Baran Açan'ın annesi Şükran Açan, oğlunun cübbesini giydi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından bir araya gelenler adına açıklama yapan avukat Baran Açan'ın kardeşi Mervan Açan, kazalarda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getiren Açan, şoförlerden birinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"İhmal ve kusuru olan herkesin yargı önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğiz." diyen Açan, ilçede yapılan kaçış rampasının uygun olmadığını, sorunun çözümü için bir an önce çevre yolunun yapılmasını istediklerini vurguladı.

Açıklamanın ardından hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen trafik kazalarında polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

İstenilen ceza

Kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın 20 Haziran 2023'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan kazaya karışan ilk tır sürücüsü Umut G'nin tahliyesine, ikinci tır sürücüsü Yunus Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

İddianamede, tır şoförlerinden Umut G. ve tutuklu Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.