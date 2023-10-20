Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü
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Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İ.M. (31) ve kardeşi İ.M. (27) silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın, olaya ilişkin bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi. ??????
Kaynak: AA / Güncel