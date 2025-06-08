Mardin'deki Silahlı Kavga: 6 Yaralı Taburcu Edildi

Mardin'deki Silahlı Kavga: 6 Yaralı Taburcu Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında yaralanan 10 kişiden 6'sı taburcu edildi. Durumu ağır olan yaralılar ise hastanelerde tedavi altında.

6 YARALI TABURCU EDİLDİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve Ahmet Boz'un hayatını kaybettiği silahlı arazi kavgasında yaralanan 10 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adem Boz Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, Abdullah Boz, Rıdvan Boz ile Felek Boz'un Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama

Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynayamıyor? Fuente'den açıklama
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.