Haberler

Mardin'deki Öğrencilerden Gazze'ye Destek Gösterisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla toplandılar. Öğrenciler, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak dayanışma mesajı verdiler.

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na sloganlar ve mesajlarla destek verdi.

Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Okul bahçesinde toplanan onlarca öğrenci, ellerindeki Filistin bayraklarıyla 'Sumud' yazısının koreografisini oluşturdu. Öğrenciler hep bir ağızdan 'Yaşasın özgür Filistin' ve 'Yaşasın Sumud Filosu' sloganları atarak dayanışma mesajı verdi.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber

Sergen'i kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte Can Holding'e operasyonla ilgili dikkat çeken 2 detay

İşte Can Holding'e operasyonla ilgili dikkat çeken 2 detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.