Mardin'deki Öğrencilerden Gazze'ye Destek Gösterisi

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na sloganlar ve mesajlarla destek verdi.

Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Okul bahçesinde toplanan onlarca öğrenci, ellerindeki Filistin bayraklarıyla 'Sumud' yazısının koreografisini oluşturdu. Öğrenciler hep bir ağızdan 'Yaşasın özgür Filistin' ve 'Yaşasın Sumud Filosu' sloganları atarak dayanışma mesajı verdi.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,