Mardin'deki Kaçırılma Olayında Aile Suç Duyurusunda Bulundu

MARDİN'de, 4 Haziran'da çıktığı evine geri dönemeyen Elif B. (17) DHA'nın haberinin ardından bulundu. Kız arkadaşı polisi arayarak, Elif'in yanlarında olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu evden alınan Elif, kız arkadaşı ve ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu ileri sürdü. Elif B.'nin annesi Mehtap ve babası Yusuf B. aileden şikayetçi oldu.

Artuklu ilçesinde lokanta işleten Mehtap ve Yusuf B. çiftinin üniversite sınavına hazırlanan kızları Elif, 4 Haziran'da işten ayrıldığı kafeye eşyalarını götürüp teslim edeceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Elif'e ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışması sürerken, DHA'nın haberi sonrası kız arkadaşı D. (18), polise ihbarda bulunarak, Elif'in evlerinde olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu evden alınan Elif B., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Elif'in zorla alıkonulduğunu ifade etmesinin ardından annesi Mehtap ve babası Yusuf B., aile hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'AİLEMDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER'

Kız arkadaşı D. ve ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu ve kendi ailesinde uzaklaştırmak istediğini ileri süren Elif B., "4 Haziran'da evden çıktım, kız arkadaşım D.'nin yanına gittim. Bir süre onlarda değil, yan apartmanda kaldım. D.'nin arkadaşının eviydi. Sonra D.'nin evine geçtik. Telefonumu aldılar, kırdılar, hiçbir yere ulaşamıyordum. En son beni aileme verdiler. Yorgunum, halsizim, kaldığım süre boyunca yemek veya uyku yoktu. Hep ayaktaydım. Ailemi çok özledim. Bana, ailemden şiddet gördüğümü, orada kalmak istemediğimi, 8 kez intihara kalkıştığımı söylememi istediler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hiçbir zaman intihara kalkışmadım, kendime zarar vermedim. Ben o gün biraz sinirliydim, yanlarına gittikten sonra ne dedilerse yapıyordum. Farkında değildim, kendimde değildim. Ne deseler harfiyen yapıyordum. Eğer bulunmasaydım, bir bağ evine yerleştireceklerdi. 'Orada etraf boş, polis bile bulamaz' diyorlardı. 17 yaşında olduğumu ve 1 ay sonra 18'ime gireceğimi biliyorlardı. '18 yaşına girinceye kadar sana yardımcı olacağız' deyip, 'Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götüreceğiz' diyorlardı. Onlardan şikayetçiyim. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Ailemden uzaklaştırmak istediler" dedi.

'TÜM AİLEDEN ŞİKAYETÇİYİZ'

Elif'in annesi Mehtap B., "Kız arkadaşı D., Elif'i aradığımızı biliyordu. Polis bile ona 'Eğer Elif sizi ararsa bize bildirin' demişti. İlk günden kızımdan telefonunu almışlar ve bize ulaşmasını engellemişler. D., kızıma 'Ailen seni aramıyor, sormuyor' diyerek, bizden uzaklaştırmak istedi. Olay medyada çıktıktan sonra arkadaşı D., evden çıkıp polise ihbarda bulunuyor. Tüm aileden şikayetçiyiz. Bizim ve çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Bu olayın sebebi nedir biz de bilmiyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Baba Yusuf B. ise "Bunlar bizi perişan ettiler, bayramı yaşatmadılar. Bizi mahvettiler. Biz bu aileden davacı ve şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

ELİF'İN KENDİSİNDEN HELALLİK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise gerekli şikayetleri yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte müvekkilimin babası, en yakın arkadaşını arıyor ve D., Elif'in helallik istediğini, intihar ettiğini söylüyor. Bakın bunu 18 yaşındaki bir kız arkadaşı yapıyor. Yaklaşık 9 gün boyunca bu kızın evinde kalıyor. Aile bireyleri de bunu bildiği halde seslerini çıkartmıyorlar. Sonuçta biz bile evimize birini alırken babamız kim olduğunu sorar. Ben ailenin bunu bildiği halde tuttuklarından eminim. Sonuna kadar da ilerleyeceğiz. Kız çocuğunu aldık, fakat kendinde değil. Sürekli onların istediğini yaptığını söylüyor. Telefonuna el konuluyor, zorla alıkonulduğunu düşünüyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."