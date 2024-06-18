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Mardin'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Viranşehir-Kızıltepe kara yolu Akziyaret Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Yangın, gelen ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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