Mardin'deki Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga
Mardin Kızıltepe'deki bir akaryakıt istasyonunda alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçtan akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş edilmesinin ardından istasyondakilerin dışarı çıkarak yine silahla ateş açarak karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel