Haberler

Mardin'deki Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'deki bir akaryakıt istasyonunda alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.

1) MARDİN'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçtan akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş edilmesinin ardından istasyondakilerin dışarı çıkarak yine silahla ateş açarak karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.