Mardin'deki Aile Cinayetinde 1 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ailenin evinde silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürerken avukatlar, olayla ilgili hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince yakalanan M.C'nin tutuklandığı soruşturmada, 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ailenin avukatları Nurullah Öner ve Seher Acay, Kızıltepe Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Avukat Öner, yaşanan olayla ilgili etkin bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek, birçok kişinin beyanlarının alındığını söyledi.

Dün ailenin komşusu olan M.C'nin gözaltına alındığını ve tutuklandığını anımsatan Öner, soruşturmanın selameti açısından her bilgiyi paylaşmak istemediklerini belirtti.

Öner, tutuklanan kişinin olaydan sonra görüştüğü kişilerle ilgili bilgi verdiğini ifade ederek, "Başsavcılık bununla ilgili işlemlere devam ediyor. Bu aşamada 1 kişinin tutuklu, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu, başka gözaltılar da olabileceğini söylemek istiyoruz. Yakın zamanda da maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Bu olayla ilgili birçok spekülatif haber de dolaşmakta. Tutuklanan kişi sadece 'delil karartma' değil, 'öldürmek' suçundan da tutuklandı. Vatandaşlarımızdan ve medyadan yaşanan bu vahim olayla ilgili hem aile hem de hayatlarını kaybedenler için hassasiyet bekliyoruz." dedi.

Avukat Seher Acay da çok vahim bir olay yaşandığını ifade ederek, soruşturmanın çok başında olunduğunu belirtti.

Acay, şunları kaydetti:

"Hukukçu refleksi ile soruşturmanın başında olay örgüsüne dair sabit olmayan ayrıntılı bilgiler vermekten çekiniyoruz. Soruşturmanın selameti ve verimli bir şekilde geçmesi adına uygulanan yol ve yöntemlerle maddi gerçekliğin ortaya çıkması bizim için en önemli durum. Birçok yönden ilerleyen bir soruşturma var. İlk etapta 'intihar' şüphesi üzerinde daha sonra 'öldürülme' şüphesi üzerinde de duruldu. Birçok yönden araştırmalar devam ediyorken olay örgüsü üzerinden sabit olmayan beyanlarda bulunmak çok doğru olmayacaktır."

Gazetecilerin, tutuklanan şüphelinin ifadesine ilişkin sorusu üzerine Acay, "Silah kendisinde çıktı, silahı saklayanın da kendisi olduğunu zaten söyledi ama ölüme dair bir ikrarı olmadı." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
