Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli ile Büyük Ayrık mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12) Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
