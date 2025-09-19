Haberler

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Büyükayrık Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12), Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
