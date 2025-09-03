Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Artuklu-Kızıltepe kara yolunun Ofis Mahallesi mevkisinde 4 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel