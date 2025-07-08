Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen 3 minibüs, 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı. Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.