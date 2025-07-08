Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen 3 minibüs, 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı. Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.