Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 7 aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında??????? 3 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde 3 minibüs, 3 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, araçlardaki G.G. (34), M.K. (38) ve Ö.F.G. (26) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel