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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Artuklu- Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Kızıltepe Artuklu Mardin Güncel Haberler

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