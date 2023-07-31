Mardin'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Artuklu- Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.