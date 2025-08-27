Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır, otobüs, hafif ticari araç ve otomobil, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

