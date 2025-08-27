Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir TIR, kamyon, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde TIR, kamyon, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde 47 ABV 083 plakalı TIR, 47 ABF 155 plakalı kamyon, 34 MUV 143 plakalı yolcu otobüsü, 04 P 4647 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! 'Neden öldürdün' sorusuna pişkin savunma

Baba-oğlun katilinden "Neden öldürdün" sorusuna pişkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.