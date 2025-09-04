Mardin'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu- Kızıltepe karayolu Ofis Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakaları belirlenemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.