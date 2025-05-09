Mardin'de Zincirleme Kaza: 5 Araç Hasar Gördü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü. Kazada yaralanan olmadı, polis ekipleri inceleme başlattı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü.
Kaza, Kızıltepe-Artuklu ilçelerini birbirine bağlayan Mardin yolunda üzerinde meydana geldi. Komando Taburu yakınında 3'ü otomobil 5 araç, zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel