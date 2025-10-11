Haberler

Mardin'de Zincirleme Kaza: 4 Otomobil Hasar Gördü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 otomobil çarpıştı. Yaralanan olmaması sevindirirken, araçlarda hasar oluştu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe- Mardin kara yolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil, seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
