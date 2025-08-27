Mardin'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde TIR, kamyon, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde 47 ABV 083 plakalı TIR, 47 ABF 155 plakalı kamyon, 34 MUV 143 plakalı yolcu otobüsü, 04 P 4647 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.