Mardin'de Zabıta Ekipleri Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada klima kontrolü ve özel grupların haklarının ihlali için denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanı, halkın konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Mardin'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin'in 10 ilçesinde havaların ısınmasıyla toplu taşıma araçlarında klimaların çalışıp çalışmadığını denetledi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması amacıyla yaya geçitlerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında ücretsiz kart kullanan 65 yaş üstü, engelli bireyler ve diğer özel gruplara tanınan hakların ihlal edilip edilmediğini de denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, vatandaşların konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olgaç, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla klimasını açmayan araçlara yönelik denetimlerle, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahat esnasında yaşadıkları sorunlarla ilgili şikayetler ve engelli vatandaşlarımızın ulaşıma rahat erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuyla beraber, halkımızın yaşadığı sorunları belediyemizin ALO 153 Şikayet Hattı'na bildirmeleri bizim için yeterli olacaktır."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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