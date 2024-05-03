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Mardin'de yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki bir kız çocuğu, sol omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu hakkında bilgi verilmedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de evlerinin önünde oyun oynadığı sırada B.T'nin sol omuzuna yorgun mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Çocuk Hukuk Güncel Haberler

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