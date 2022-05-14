Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Tarihi İpek Yolu'nda seyir halindeki 47 AE 050 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak akaryakıt istasyonuna girdi.

Akaryakıt istasyonu girişindeki kaldırıma çarpan ve yan yatması sonucu akaryakıt pompalarına çarpmaktan kurtulan otomobil, dönerek durabildi.

Kazada hafif yaralanan ve istasyon çalışanları tarafından araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Akaryakıt, Otomobil, Nusaybin, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title