Mardin'de Yolculuk Kazası: Kadriye A. Ağır Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye A., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Kadriye A. hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kadriye A. (60), ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kadriye A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
