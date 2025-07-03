Mardin'de Yol Yapım ve Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 ilçede yollarda sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamaları sürdürülüyor.