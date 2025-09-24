Mardin'de Yol Düzenleme ve Asfalt Çalışmaları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mazıdağı ilçesinde yol düzenleme ve asfalt çalışması yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Derik Yolu, Şenyuva, Engin, Dikyamaç, Bahçecik, Ambar, Yetkinler ve Kocakent mahallelerinde yaklaşık 25 kilometrelik güzergahta yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirtilerek, güvenli ve modern yollar için hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.