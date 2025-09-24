Haberler

Mardin'de Yol Düzenleme ve Asfalt Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Mazıdağı ilçesinde yaklaşık 25 kilometrelik güzergahta yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Amaç, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve güvenli modern yollar sağlamaktır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mazıdağı ilçesinde yol düzenleme ve asfalt çalışması yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Derik Yolu, Şenyuva, Engin, Dikyamaç, Bahçecik, Ambar, Yetkinler ve Kocakent mahallelerinde yaklaşık 25 kilometrelik güzergahta yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirtilerek, güvenli ve modern yollar için hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
