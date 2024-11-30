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Mardin'de Yol Bakım ve Asfaltlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki bozulan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Merkez Artuklu'da çeşitli cadde ve mahallelerde asfalt yama işlemleri yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bozulan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını hafta sonu da sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları ile merkez Artuklu ilçesinde yürütülen asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde asfalt çalışmaları yaptı.

Hafta sonu tatili süresince çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen ekipler, esnaf ve vatandaşların bölgede yürüttüğü çalışmalar esnasında kendilerine sundukları destekleri için teşekkür etti.

Cadde esnafı da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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