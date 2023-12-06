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Mardin'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Mardin'de etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, tarihi yapılar da görünmez oldu.

MARDİN'de etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşarken, tarihi yapılar da görünmez oldu.

Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'yu öğleden sonra etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyarırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Tarihi yapıların görünmez olduğu kentte yürümekte bile zorlandığını belirten Harun Kılıç, "Mardin'de kış ayları sisli geçiyor. Bir yandan soğuk hava, diğer yandan sis çok zorluyor bizleri. Şu an sisten göz gözü görmüyor. Özellikle sürücülerin yayalara dikkat etmesi geriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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