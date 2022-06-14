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Mardin'de, YKS tedbirleri toplantısı yapıldı

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de, YKS tedbirleri toplantısı yapıldı

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Mardin Valiliği Dara salonundaki toplantıda 18-19 Haziran'da düzenlenecek sınav için ÖSYM yetkilileri bilgilendirme amaçlı sunum yaptı.

Toplantıda, sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili öneri ve talepler dile getirildi.

110 binada ve 3 oturumda yaklaşık 50 bin öğrencinin sınava gireceği Mardin'de, trafik ve ulaşım başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantıya katılan tüm kurum yetkililerine sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli talimatları iletti.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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