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Mardin'de Yılın İlk Buğday Hasadı Gerçekleştirildi

Mardin'de Yılın İlk Buğday Hasadı Gerçekleştirildi
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Mardin'in Derik ilçesinde çiftçi Mehmet Can Atasever, 100 dönüm arazisinde yetiştirdiği 6 ton buğdayı hasat ederek Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde satışa sundu. Bu yılın ilk buğday mahsulünün pazara getirilmesiyle birlikte, geçen yıla oranla verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

Mardin'in Derik ilçesinde yılın ilk buğday hasadı yapıldı.

Kırsal Konuk Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Can Atasever, 100 dönüm kuru arazisinde yetiştirdiği buğdayı hasat etti.

Tarlasından 6 ton buğday elde eden Atasever, yeni sezon mahsulünü Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sundu.

Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk buğday mahsulünün pazara getirildiğini işaret etti.

Geçen hafta arpa hasadına başladığını anımsatan Öter, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl yağışın yetersiz olmasından kuru tarım yapılan alanlarda geçen yıla oranla verimin düşük olduğunu belirten Öter, "Sulu alanlardan çok iyi verim bekliyoruz." dedi.

Atasever ve İliş de sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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