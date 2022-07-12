Mardin'de yetim ve muhtaç ailelere kurban eti dağıtıldı - Haberler

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Mardin'de yetim ve muhtaç ailelere kurban eti dağıtıldı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de yetim ve muhtaç ailelere kurban eti dağıtıldı

Umut Kervanı Mardin İl Temsilciliği, Kurban Bayramı dolayısıyla Dargeçit ilçesinde yetim ve muhtaç ailelere kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Mardin İl Temsilciliği, Kurban Bayramı dolayısıyla Dargeçit ilçesinde yetim ve muhtaç ailelere kurban eti dağıttı.

"Kurbanınız Umut Olsun" temasıyla düzenlenen organizasyonda vekalet yoluyla kesimi yapılan kurbanlıkların etleri vakıf gönüllerince dağıtıldı.

Umut Kervanı Dargeçit Temsilcisi Kadri Şengül, kurbanların toplu ve usulüne uygun kesildiğini belirtti.

Şengül, vekaletleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız kesimleri paketleyerek daha önceden komisyonumuzun tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. Hayırseverlerimizden gelen kurbanlar yetim ve muhtaç aileler için umut oldu. Çokça dua aldık rabbim kesilen tüm kurbanları kabul etsin. Bayramlar kardeşliğin, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Dargeçit Mardin Kurban Umut Güncel Haberler

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