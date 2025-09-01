Mardin'de Yeşilay'dan Filistin etkinliği

Yeşilay Mardin Şubesince "Bağımlılığı Bırak, Filistin İçin İz Bırak" etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Mardin STK Platformu'nun desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcılar, Filistin'de yaşanan insani krize duyarlılıklarını göstermek amacıyla alanda asılan beyaz kumaşa, boyadıkları ellerinin izini bıraktı.

Yeşilay Mardin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akman, etkinliğin amacının iki önemli konuyu bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Akman, şunları kaydetti:

"Bugün burada, hem kendimizi bağımlılığın zincirlerinden kurtarmak için bir adım attık hem de Filistin'in özgürlük mücadelesine destek olmak için bir iz bıraktık. Bağımlılık, bir insanın hayatını esir alan ciddi bir sorundur. Yeşilay olarak bu esaretten kurtulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Filistin halkı da uzun yıllardır benzer bir esaret ve zulüm altında. Bu etkinlik, bağımlılıkla mücadele ruhumuzla Filistin'e olan desteğimizi birleştiriyor. Attığımız her adım, her farkındalık çalışması, hem bireysel sağlığımıza hem de küresel vicdanımıza dokunuyor."

Akman, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan ve programa katılan herkese teşekkür etti.