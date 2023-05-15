Mardin'de Yeşil Sol 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

MARDİN'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Yeşil Sol Parti (YSP) 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

541 bin 445 seçmene sahip Mardin'de, 1843 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre, sayımda oyların 243 bin 678'ini alan Yeşil Sol Parti 4, 111 bin 998'ini alan AK Parti ise 2 milletvekili çıkardı. 2018 yapılan seçimlerde de milletvekilliği dağılımı aynı şekilde olmuştu.