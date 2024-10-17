Mardin'de Yer Fıstığı Üretimi Artıyor

MARDİN'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde ikinci ürün olarak mısır yerine yer fıstığı ekildi.

Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde bu yıl birinci ve ikinci ürün olarak yer fıstığı ekimi gerçekleştirildiğini söyledi. Hasadına başlanılan yer fıstığının Mardin'de mısır yerine alternatif bir tarım ürünü olarak yetiştirilebileceğine dikkat çeken Müslümoğlu, "Yer fıstığı, tohumlarında yüzde 45-60 oranında yağ, yüzde 20-30 oranında protein ve oranında karbonhidrat içermektedir. Yağ sanayisinde ve çerez yapımında yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, sapı kuru ot ve kabuğu çeşitli şekillerde değerlendirilebilen bu bitki, önemli bir tarımsal üründür. Baklagiller familyasına mensup olan yer fıstığı, köklerindeki nodoziteler yardımıyla havanın serbest azotundan faydalanır. Bu özelliği sayesinde, ekim nöbetine giren diğer ürünlere azot ve organik maddece zengin bir toprak bırakır. Ayrıca, yer fıstığı çapa bitkisi olduğundan, yetişme süresi boyunca toprağın havalanmasını sağlayarak yabancı otlardan temizlenmiş bir ortam hazırlar. İklim koşullarının uygun olması nedeniyle Mardin'de ikinci ürün olarak da yetiştirilebilen yer fıstığı, çiftçilere ek gelir kaynağı sunmaktadır" dedi.

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,