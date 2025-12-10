Haberler

Artuklu ilçesinde yapımı süren çim sahada sona yaklaşıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yapımı süren çim saha, uluslararası standartlara uygun olarak tamamlanmak üzere. Yeni tesisin spor faaliyetlerine ivme kazandırması ve gençlerin sportif gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yapımı süren çim sahada sona yaklaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleri ile Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte yürütülen spor yatırımları kapsamında Hamzabey Mahallesi'nde yapımına başlanan çim sahada çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çim serim çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği ifade edilen açıklamada, "Sahada, sporcular için hazırlanan soyunma odaları ile dinlenme alanlarının da yapımı bitirildi. Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun şekilde yapılan tesis, gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesine imkan sunacak." denildi.

Sahanın kentte hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yeni tesisin aynı zamanda çeşitli turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yaparak tüm Mardinlilere hizmet verecek. Böylece tesisle şehrin spor turizmine ve gençlerin sportif gelişimine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
