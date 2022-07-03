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Mardin'de yaz okulunda eğitim başladı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de yaz okulunda eğitim başladı

Mardin'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulunda eğitim başladı.

Mardin'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulunda eğitim başladı.

İl ve ilçe merkezlerinde 6 hafta sürecek kurslarda ortaokul ve lise öğrencileri eğitim görecek.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, bu yıl yaz okullarına talebin yüksek olduğunu belirtti.

Ertaş, yaz okulunda manevi ve kişisel gelişim alanında eğitimler verileceğini ifade ederek, yaklaşık 1000 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi.

Eğitimlerin güzel ve verimli geçeceğini düşündüğünü belirten Ertaş, "Yaz döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ilk defa robotik kodlama, 3D yazıcı ile tasarım eğitimleri vereceğiz. Amacımız TEKNOFEST'e katılacak gençleri yetiştirmek. Teknolojinin hızla geliştiği çağda gençlerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Gençleri yaz aylarını iyi şekilde değerlendirebilecekleri vakfımıza davet ediyorum." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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