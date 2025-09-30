Haberler

Mardin'de Yaya Sebebiyle Zincirleme Kaza

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde aniden yola çıkan bir yaya, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Yaya hafif yaralanırken, kazada otomobillerde hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaya, aniden yola çıkınca fren yapan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Ona da başka bir otomobil çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, yaya hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
