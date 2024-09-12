Mardin'de yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 turizm sezonunda şehirde güvenliği artırmak amacıyla yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında Mardin'de, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenli bir ortamda şehri gezebilmeleri için devriye hizmetleri güçlendirildi.

Turistik bölgelerde görevlendirilen yaya polis ekipleri, başta tarihi 1. Cadde olmak üzere kentin önemli turistik noktalarında halkla iç içe devriye gezerek, turistlere rehberlik ve güvenlik hizmeti sunacak.