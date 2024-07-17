Mardin'de Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman D. (67), ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi tarihi İpekyolu'ndaki Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman D.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdurrahman D., müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor.